Федерер - победитель Australian Open 2018

Швейцарец Роджер Федерер (2) стал чемпионом Australian Open — 2018, обыграв в финале хорвата Марина Чилича (6) в пяти партиях — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1.

Поединок продолжался 3 часа 5 минут. Федерер выполнил 24 эйса, допустил 4 двойные ошибки, 41 раз пробил навылет, сделал 40 невынужденных и использовал 6 брейк-пойнтов из 13.

На счету Чилича 16 подач навылет, 5 двойных, 45 виннеров, 64 невынужденные ошибки 2 реализованных брейк-пойнта из 9.