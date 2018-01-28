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Федерер - победитель Australian Open 2018

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Роджер Федерер
13:41 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Федерер в пяти сетах победил Чилича и защитил титул на Australian Open.

Швейцарец Роджер Федерер (2) стал чемпионом Australian Open — 2018, обыграв в финале хорвата Марина Чилича (6) в пяти партиях — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1.

Поединок продолжался 3 часа 5 минут. Федерер выполнил 24 эйса, допустил 4 двойные ошибки, 41 раз пробил навылет, сделал 40 невынужденных и использовал 6 брейк-пойнтов из 13.

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На счету Чилича 16 подач навылет, 5 двойных, 45 виннеров, 64 невынужденные ошибки 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

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