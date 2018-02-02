Определилась соперница Козловой в полуфинале турнира WTA в Тайбэе

В четвертьфинальном поединке турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Китайском Тайбэе (призовой фонд $226,75 тыс.) Лисицки из Германии победила Монику Никулеску из Румынии со счетом 4:6, 6:4, 6:4.

Немецкая теннисистка, которая проводит первый в этом сезоне турнир, сравняла счет в статистике личных встреч с представительницей Румынии: 4-4. Отметим, что во втором сете Никулеску была впереди 3:0, но не смогла сохранить свое преимущество.

Лисицки больше двух лет не могла преодолеть четвертьфинальный барьер на турнирах WTA. В последний раз немка доходила до полуфинала в июне 2015 года, когда стала полуфиналисткой в Бирмингеме. Также отметим, что в прошлом сезоне Сабин пропустила первые шесть месяцев из-за травмы плеча.

В 1/2 финала турнира в Тайбэе Лисицки встретится с украинкой Екатериной Козловой (85-й номер мирового рейтинга), которая сегодня в четвертьфинале обыграла пятую "ракетку" турнира Юлию Путинцеву из Казахстана.