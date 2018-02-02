Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Италия сыграла вничью с Сербией на Евро-2018 по футзалу Италия сыграла вничью с Сербией на Евро-2018 по футзалу
Новости: Украинские легкоатлеты выиграли престижный турнир в Лос-Анджелесе Украинские легкоатлеты выиграли престижный турнир в Лос-Анджелесе
Новости: Десятка самых дорогих трансферов зимы 2018 Десятка самых дорогих трансферов зимы 2018
Новости: Стала известна заявка "Динамо" на матчи плей-офф Лиги Европы Стала известна заявка "Динамо" на матчи плей-офф Лиги Европы
X

Определилась соперница Козловой в полуфинале турнира WTA в Тайбэе

Сабин Лисицки
13:55 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Сабин Лисицки, которая занимает 246 место в мировом рейтинге, впервые с 2015 года будет бороться за выход в финал турнира WTA.

В четвертьфинальном поединке турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Китайском Тайбэе (призовой фонд $226,75 тыс.) Лисицки из Германии победила Монику Никулеску из Румынии со счетом 4:6, 6:4, 6:4.

Немецкая теннисистка, которая проводит первый в этом сезоне турнир, сравняла счет в статистике личных встреч с представительницей Румынии: 4-4. Отметим, что во втором сете Никулеску была впереди 3:0, но не смогла сохранить свое преимущество.

Козлова победила Путинцеву и стала первой полуфиналисткой турнира в Тайбэе

Лисицки больше двух лет не могла преодолеть четвертьфинальный барьер на турнирах WTA. В последний раз немка доходила до полуфинала в июне 2015 года, когда стала полуфиналисткой в Бирмингеме. Также отметим, что в прошлом сезоне Сабин пропустила первые шесть месяцев из-за травмы плеча.

В 1/2 финала турнира в Тайбэе Лисицки встретится с украинкой Екатериной Козловой (85-й номер мирового рейтинга), которая сегодня в четвертьфинале обыграла пятую "ракетку" турнира Юлию Путинцеву из Казахстана.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, WTA, Катерина Козлова, Новости тенниса, Сабин Лисицки, Тайбэй, Теннис.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Каролин Возняцки - первая ракетка мирового тенниса, которая могла бы стать моделью (Фото)

Каролин Возняцки - первая ракетка мирового тенниса, которая могла бы стать моделью (Фото)
Эбби Элински - американская футболистка, которая покоряет шикарной фигурой (Фото)

Эбби Элински - американская футболистка, которая покоряет шикарной фигурой (Фото)
Слезы Федерера и другие фото финала Australian Open-2018

Слезы Федерера и другие фото финала Australian Open-2018
Усик - Бриедис: яркие моменты тяжелой победы украинца (Фото)

Усик - Бриедис: яркие моменты тяжелой победы украинца (Фото)
Все тату Александра Усика (Фото)

Все тату Александра Усика (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости тенниса

Костюк добыла удивительную победу на престижном теннисном турнире Свитолина претендует на звание лучшего игрока января Рейтинг WTA: Свитолина вернулась на третью строчку

Последние новости

Россия разместит боевую авиацию на спорной с Японией территории Глобальное потепление заставляет белых медведей голодать Малоизвестные треки Скрябина, на которых выросло поколение 90-х (Видео)
Сегодня читают в спорте
01 Усик может стать обладателем уникального бриллиантового пояса
02 Зозуля получил новенький автомобиль
03 Ломаченко жестко ответил Линаресу
04 Ярмоленко рассказал о серьезности своей травмы
05 Блохин назвал фаворита пары "Рома" - "Шахтер"
Новости сегодня
14:45 Евросоюз собирается отменить "летнее время"
14:45 Украина хочет продать крымские буровые установки
14:38 Умер один из лидеров националистов Франции в Европарламенте
14:36 Роуч: Пакьяо без проблем победит Ломаченко
14:36 Украинский фотограф на протяжении 10 лет снимал жизнь на одной скамейке (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве проходит церемония прощания с Каденюком В Киеве проходит церемония прощания с Каденюком
Новости: Погода на выходные 3-4 февраля: ожидается дождь и мокрый снег Погода на выходные 3-4 февраля: ожидается дождь и мокрый снег
Новости: Гройсман отметил дискриминацию оплаты труда женщин Гройсман отметил дискриминацию оплаты труда женщин
Новости: Памяти Кузьмы Скрябина: лучшие цитаты из песен (Фото) Памяти Кузьмы Скрябина: лучшие цитаты из песен (Фото)
Добавить комментарий
0