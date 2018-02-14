Определилась соперница Свитолиной в третьем раунде Дохи
Новости спорта: Чешка Петра Квитова обыграла польку Агнешку Радваньску и стала участницей третьего раунда турнира в Дохе категории WTA Premier 5 с призовым фондом $2,666,000.
Уже во втором раунде Qatar Total Open прошел весьма статусный матч между двумя экс-вторыми ракетками мира Агнешкой Радваньской и Петрой Квитовой.
Полька взяла первый сет и в какой-то момент казалось, что соперница уже не сможет спасти игру, но в итоге Квитова сумела сравнять счет и взять решающую партию. Матч длился 2 часа 35 минут, за которые чешка совершила семь брейков и четыре эйса, допустив восемь ошибок при подаче. Радваньска, в свою очередь, пять раз взяла подачу оппонентки при двух эйсах и двух двойных ошибках.
2-й раунд
Агнешка Радваньска (Польша) — Петра Квитова (Чехия, 16) — 7:6 (3), 3:6, 4:6
В следующем поединке соперницей Квитовой станет первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая ранее впервые пробилась в третий раунд, сумев разобраться с чешкой Маркетой Вондрушовой.
Любопытно, что теннисистки встречались семь раз, но только в первой очной игре украинке удалось обыграть Квитову, после чего шесть раз подряд успех праздновала чешка. Более того, в этих шести встречах Элина сумела взять лишь один сет (Дубай, сезон-2015)
В четвертьфинале победительница матча Свитолина — Квитова может сыграть с Юлией Гергес или Еленой Остапенко, если те пройдут Барбору Стрыцову и Михаэлу Бузарнеску соответственно.