Определилась соперница Свитолиной в третьем раунде Дохи

Уже во втором раунде Qatar Total Open прошел весьма статусный матч между двумя экс-вторыми ракетками мира Агнешкой Радваньской и Петрой Квитовой.

Полька взяла первый сет и в какой-то момент казалось, что соперница уже не сможет спасти игру, но в итоге Квитова сумела сравнять счет и взять решающую партию. Матч длился 2 часа 35 минут, за которые чешка совершила семь брейков и четыре эйса, допустив восемь ошибок при подаче. Радваньска, в свою очередь, пять раз взяла подачу оппонентки при двух эйсах и двух двойных ошибках.

2-й раунд

Агнешка Радваньска (Польша) — Петра Квитова (Чехия, 16) — 7:6 (3), 3:6, 4:6

В следующем поединке соперницей Квитовой станет первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая ранее впервые пробилась в третий раунд, сумев разобраться с чешкой Маркетой Вондрушовой.

Любопытно, что теннисистки встречались семь раз, но только в первой очной игре украинке удалось обыграть Квитову, после чего шесть раз подряд успех праздновала чешка. Более того, в этих шести встречах Элина сумела взять лишь один сет (Дубай, сезон-2015)

В четвертьфинале победительница матча Свитолина — Квитова может сыграть с Юлией Гергес или Еленой Остапенко, если те пройдут Барбору Стрыцову и Михаэлу Бузарнеску соответственно.