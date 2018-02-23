Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Шахтер" добыл волевую победу над "Ромой" в Харькове "Шахтер" добыл волевую победу над "Ромой" в Харькове
Новости: Олимпиада-2018. Медальный зачет и все результаты 22 февраля Олимпиада-2018. Медальный зачет и все результаты 22 февраля
Новости: Сухая ничья вывела "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы Сухая ничья вывела "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы
Новости: Лига Европы. Расписание матчей 22 февраля Лига Европы. Расписание матчей 22 февраля
X

Свитолина: Меня радует, как я справляюсь с тяжелыми моментами

Элина Свитолина
01:59 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою победу над японкой Осакой в четвертьфинале турнира в Дубае.

"С Осакой у меня было несколько тяжелых матчей. Мне нужно было быть готовой к тому, что она вернется в игру. В матче, который мы провели в Токио в 2016 году я вела в счете. Меня это немного разочаровало, что я проиграла тот поединок. Так что, сейчас нужно было быть готовой, что Осака поднимет уровень своей игры.

Сегодня я боролась, ждала своих шансов, старалась заработать возможности для себя. Она их мне предоставила, а я сумела воспользоваться.

Меня точно радует то, как я справляюсь с давлением и тяжелыми моментами. У меня было два хороших матча. Я не могу сказать, что это был потрясающий теннис, но когда мне было нужно, я усилила игру и играла здорово", - цитирует Свитолину btu.com.ua.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, WTA, Новости тенниса, Теннис, Элина Свитолина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Невероятная игра: как "Шахтер" обыграл "Рому" в Харькове (Фото)

Невероятная игра: как "Шахтер" обыграл "Рому" в Харькове (Фото)
Воронин уже не тот: снимки с отдыха украинского футболиста

Воронин уже не тот: снимки с отдыха украинского футболиста
Украинский фристайлист Абраменко и его девушка из ОАР (Фото)

Украинский фристайлист Абраменко и его девушка из ОАР (Фото)
Олимпийская чемпионка Пхенчхана из Украины Алена Савченко

Олимпийская чемпионка Пхенчхана из Украины Алена Савченко
Владимир Кличко с семьей отдохнул на Барбадосе (Фото)

Владимир Кличко с семьей отдохнул на Барбадосе (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости тенниса

Козлова проиграла на старте турнира в Будапеште Рейтинг ATP: Федерер – первая ракетка мира, Долгополов потерял девять позиций Рейтинг WTA: Свитолина опустилась на четвертое место

Последние новости

Парень отрастил бороду и превратился из неудачника в горячего красавца (Фото) Парламент Нидерландов признал геноцид армян Звезды, о которых забыли: как живут сейчас актрисы культовых сериалов
Сегодня читают в спорте
01 Полузащитник обновил с "Барселоной" контракт с клаусулой €500 млн
02 Палкин о "мариупольском деле": Это знак, что футбольный беспредел будет наказан
03 Фред посвятил гол своей невесте (Видео)
04 Промоутер Ломаченко дал прогноз на бой Джошуа - Паркер
05 Сухая ничья вывела "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы
Новости сегодня
04:46 Вот так выглядит дом, в котором проживала женщина с 40 кошками (Фото)
04:21 Неизвестный поджег редакцию интернет-портала в Ровно
04:10 50-летняя модель из Китая показывает, что время можно можно приостановить (Фото)
03:55 Основные причины, увеличивающие риск бессонницы
03:41 Порошенко просят назначить ответственного за освобождение крымских политзаключенных
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко: Цель России - не только Украина Порошенко: Цель России - не только Украина
Новости: В Украине начал деятельность новый посол Мавритании В Украине начал деятельность новый посол Мавритании
Новости: В Еврокомиссии назвали условия для макрофинансовой помощи Украине В Еврокомиссии назвали условия для транша Украине
Новости: Посторонним вход воспрещен: места, куда не пускают женщин (Фото) Посторонним вход воспрещен: места, куда не пускают женщин (Фото)
Добавить комментарий
0