Свитолина: Меня радует, как я справляюсь с тяжелыми моментами

"С Осакой у меня было несколько тяжелых матчей. Мне нужно было быть готовой к тому, что она вернется в игру. В матче, который мы провели в Токио в 2016 году я вела в счете. Меня это немного разочаровало, что я проиграла тот поединок. Так что, сейчас нужно было быть готовой, что Осака поднимет уровень своей игры.

Сегодня я боролась, ждала своих шансов, старалась заработать возможности для себя. Она их мне предоставила, а я сумела воспользоваться.

Меня точно радует то, как я справляюсь с давлением и тяжелыми моментами. У меня было два хороших матча. Я не могу сказать, что это был потрясающий теннис, но когда мне было нужно, я усилила игру и играла здорово", - цитирует Свитолину btu.com.ua.