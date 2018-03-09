Цуренко не сумела пройти стартовый раунд в Индиан-Уэллсе

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко не смогла выйти во второй раунд турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе.

В стартовом раунде турнира украинка со счетом 6:3, 3:6, 4:6 она уступила испанке Ларе Аррубаррену-Весино.

В первом сете испанка первой сделала брейк в третьем гейме, но украинка сразу его отыграла, а в восьмом гейме сделала еще один брейк и подала на сет.

Во втором сете испанка брейк сумела сделать в четвертом гейме, реализовав третий брейк-пойнт. Шансов отыграть свою подачу в этом сете у украинки не было.

В решающем сете Цуренко сделала два брейка, но трижды упустила свою подачу. В итоге Аррубаррену-Весино с первой попытки реализовала матч-пойнт.

Испанка выполнила три эйса и реализовала пять брейк-пойнтов из 18. Цуренко также три раза подала на вылет и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов.

Лара Аррубаррена-Весино (Испания) – Леся Цуренко (Украина) – 3:6, 6:3, 6:4.