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Цуренко не сумела пройти стартовый раунд в Индиан-Уэллсе

Леся Цуренко
07:28 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Вторая ракетка Украины уступила испанке Аррубаррену-Весино.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко не смогла выйти во второй раунд турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе.

В стартовом раунде турнира украинка со счетом 6:3, 3:6, 4:6 она уступила испанке Ларе Аррубаррену-Весино.

В первом сете испанка первой сделала брейк в третьем гейме, но украинка сразу его отыграла, а в восьмом гейме сделала еще один брейк и подала на сет.

Во втором сете испанка брейк сумела сделать в четвертом гейме, реализовав третий брейк-пойнт. Шансов отыграть свою подачу в этом сете у украинки не было.

В решающем сете Цуренко сделала два брейка, но трижды упустила свою подачу. В итоге  Аррубаррену-Весино с первой попытки реализовала матч-пойнт.

Испанка выполнила три эйса и реализовала пять брейк-пойнтов из 18. Цуренко также три раза подала на вылет и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов.

Лара Аррубаррена-Весино (Испания) – Леся Цуренко (Украина) – 3:6, 6:3, 6:4.

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