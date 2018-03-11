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Украинская теннисистка выиграла престижный турнир во Франции

Катарина Завацкая
18:50 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: 18-летняя украинка выиграла четвертый титул в карьере

Катарина Завацкая стала победительницей 15-тысячника во Франции. В решающем матче 18-летняя украинка, посеянная под первым номером, уверенно обыграла четвёртую ракетку соревнований - 17-летнюю теннисистку из Люксембурга Элеонору Молинаро: 6:1, 6:2.

В каждом из сетов Завацкая сумела сделать по два брейка и не дала своей сопернице реализовать четыре брейк-поинта по ходу встречи.

Отметим, что именно в Амьене Катарина сумела выиграть свой первый матч в текущем сезоне, прервав серию из четырёх поражений подряд, два из которых были в этом году.

Также уроженка Луцка впервые с января прошлого года сыграла на турнире с призовым фондом $15,000 и благодаря победе здесь вернётся в Топ-250 рейтинга.

Титул во Франции стал для Завацкой четвёртым в её карьере за время выступлений на турнирах ITF. В 2015 году она победила на двух 10-тысячниках в Грузии и Египте, а в прошлом сезоне выиграла титул на 25-тысячнике в Италии.

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Новости спорта, WTA, Катарина Завацкая, Новости тенниса, Теннис.
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