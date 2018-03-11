Тренер Свитолиной против ее выступлений за сборную Украины

21-22 апреля сборная Украины в Монреале на харде поспорит с Канадой за сохранение прописки во Второй Мировой группе Кубка Федерации.

Уже известно, что в матче сыграет вторая ракетка страны Леся Цуренко, но главная звезда сборной Элина Свитолина склоняется к пропуску второго подряд поединка за национальную сборную.

«Я все еще решаю, буду ли я играть в плей-офф Кубка Федерации против Канады. Мой тренер не хочет, чтобы я уезжала. Надеюсь, мне не придется ругаться с ним из-за этого, потому что я хочу играть за свою страну и для меня всегда было большим удовольствием представлять Украину на таком турнире, где всегда потрясающая атмосфера.

К сожалению, в этом году проблема в том, что матч с Канадой проходит во время грунтового сезона в Европе. У меня всегда были отличные результаты на грунте, и в этом году я хочу провести важную подготовку к этой части сезона и быть готовой на 100%. Нам нужно будет обсудить это в любом случае, потому что для меня это очень важно, и, к сожалению, этот уикенд в Кубке Федерации может разрушить мою подготовку. Посмотрим, к счастью, у меня еще есть время, чтобы принять решение»