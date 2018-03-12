Джокович преподал урок тенниса юной дочери Майка Тайсона

Сербский теннисист Новак Джокович в Индиан -Уэллсе сыграл в теннис с девятилетней дочкой американского боксера Майка Тайсона.

Публикация от Milan Tyson (@milantyson) Мар 10, 2018 в 8:51 PST

"Лучший для меня момент в Индиан-Уэллсе – приглашение от Новака Джоковича на тренировку с ним. У меня отвисла челюсть от этого, но еще больше я удивилась, когда он сдержал обещание. Большое спасибо Джоковичу за то, что он нашел время в своем плотном графике и подарил мне лучший день в моей теннисной жизни. Я всегда буду помнить этот момент. У Новака золотое сердце", – написала Милан в своем Instagram, прикрепив несколько фото и видео.