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Джокович преподал урок тенниса юной дочери Майка Тайсона

Новак Джокович
21:06 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Девятилетняя Милан Тайсон потренировалась с сербским теннисистом Новаком Джоковичем в Индиан-Уэллсе.

Сербский теннисист Новак Джокович в Индиан -Уэллсе сыграл в теннис с девятилетней дочкой американского боксера Майка Тайсона.

"Лучший для меня момент в Индиан-Уэллсе – приглашение от Новака Джоковича на тренировку с ним. У меня отвисла челюсть от этого, но еще больше я удивилась, когда он сдержал обещание. Большое спасибо Джоковичу за то, что он нашел время в своем плотном графике и подарил мне лучший день в моей теннисной жизни. Я всегда буду помнить этот момент. У Новака золотое сердце", – написала Милан в своем Instagram, прикрепив несколько фото и видео.

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Новости спорта, Бокс, Майк Тайсон, Новак Джокович, Новости тенниса, Теннис.
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