Тим не сыграет в Майами и пропустит матч Кубка Дэвиса

Австриец подвернул голеностоп в матче третьего круга Мастерса в Индиан-Уэллсе против Пабло Куэваса. При счете 6:3, 4:6, 2:4 Тим отказался от продолжения борьбы.

Согласно информации издания Diepresse.com, 24-летнему теннисисту придется пересмотреть свой турнирный график. Тим не сыграет на Мастерсе в Майами, а также пропустит поединок Кубка Дэвиса против сборной России.

Тренер Тим Гюнтер Бресник ожидает, что его подопечный вернется в тур на Мастерсе в Монте-Карло (15-22 апреля). В ближайшее время Тим в Вене пройдет углубленное обследование, после чего появится точная информация о его возвращении на корт.

В прошлом году Тим в Майами в первом круге проиграл Борне Чоричу, а потому пропуск второго Мастерса в сезоне серьезно не скажется на его рейтинговом положении.

Доминик Тим в текущем сезоне выиграл турнир в Буэнос-Айресе, в Дохе не вышел на полуфинальный матч против Гаэля Монфиса, а на Australian Open в четвертом раунде сенсационно уступил Теннису Сандгрену.