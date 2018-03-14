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Халеп: Серена все еще лучшая в мире

Симона Халеп и Серена Уильямс
20:17 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Первая ракетка мира Симона Халеп высоко оценивает уровень игры 23-кратной чемпионки Шлемов Серены Уильямс.

«Думаю, Серена должна была получить первый номер посева в Индиан-Уэллсе, потому что она ушла в декрет в статусе первой ракетки мира. Рождение ребенка – эта лучшая вещь в мире. Больше, чем спорт.

Матч между сестрами Уильямс? Всегда приятно наблюдать за ними. Мне нравится, как они мотивированы в этом возрасте, а у Серены еще и ребенок. Здорово, что они делают для спорта.

Было очень весело наблюдать за их матчем. Есть много вещей, которых я могу научиться у них. Вот почему я пытаюсь не пропускать их матчи», — приводит слова Халеп официальный сайт WTA.

Серена Уильямс на первом турнире после декрета в третьем раунде впервые за 10 лет в двух сетах уступила старшей сестре Винус.

Что касается Симоны Халеп, то румынка в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе сыграет с Петрой Мартич.

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Новости спорта, WTA, Новости тенниса, Серена Уильямс, Симона Халеп, Теннис.
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