Халеп: Серена все еще лучшая в мире

«Думаю, Серена должна была получить первый номер посева в Индиан-Уэллсе, потому что она ушла в декрет в статусе первой ракетки мира. Рождение ребенка – эта лучшая вещь в мире. Больше, чем спорт.

Матч между сестрами Уильямс? Всегда приятно наблюдать за ними. Мне нравится, как они мотивированы в этом возрасте, а у Серены еще и ребенок. Здорово, что они делают для спорта.

Было очень весело наблюдать за их матчем. Есть много вещей, которых я могу научиться у них. Вот почему я пытаюсь не пропускать их матчи», — приводит слова Халеп официальный сайт WTA.

Серена Уильямс на первом турнире после декрета в третьем раунде впервые за 10 лет в двух сетах уступила старшей сестре Винус.

Что касается Симоны Халеп, то румынка в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе сыграет с Петрой Мартич.