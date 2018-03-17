Марта Костюк не сумела выйти в финал турнира в Шэньчжэне

Украинка Марта Костюк остановилась в полуфинале турнира серии ITF Womens Circuit в китайском Шэньчжэне, проиграв россиянке Анне Калинской 2:6, 2:6.

В первом сете Костюк один раз взяла подачу Калинской, но упустила свои три. Во втором сете украинка взяла уже две подачи соперницы, но проиграла все свои подачи. Калинская на победу потратила 53 минуты.

Отметим, что 15-летняя Костюк на втором турнире серии ITF дошла до полуфинала – неделю назад в Чжухае она уступила в финале.

Благодаря набранным очкам украинка должна подняться с 184-й позиции на 153-ю в мировом рейтинге и стать пятой ракеткой Украины. Дальше по планам Костюк, у нее отдых до средины апреля, после чего она была намерена стартовать на турнирах серии WTA.