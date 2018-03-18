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Федерер: Я видел среди зрителей Пита Сампраса и Рода Лэйвера

Роджер Федерер
09:34 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Федерер прокомментировал свою победу в полуфинале «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе над хорватом Борной Чоричем.

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свою победу в полуфинале «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе над хорватом Борной Чоричем со счётом 5:7, 6:4, 6:4, благодаря которой он в 36 лет добился лучшей в карьере серии на старте сезона — 17 выигранных матчей подряд.

«Я видел среди зрителей Пита Сампраса и Рода Лэйвера. Во время матча много раз спрашивал себя, о чём они думают. Интересно, когда твои коллеги, легенды прошлых лет смотрят, как ты играешь. Пожалуй, это самый большой источник вдохновения на корте.

Улучшение своего рекорда далось мне нелегко. Но я рад. Мне понравился матч, это была отличная битва. Победа была непростой, пришлось бороться до самого конца. И, конечно, мне немного повезло по ходу матча. Я приложил серьёзные усилия для того, чтобы установить этот рекорд. Сейчас мне нужно концентрироваться на предстоящем финале, а не на том, чтобы радоваться рекорду. Но мне приятно так здорово начать этот сезон, и я надеюсь хорошо сыграть в финале.

Мне правда нравятся такие боевые матчи. Часто у меня просто нет возможности говорить о твёрдости моего характера, о боевом духе. Но я правда наслаждаюсь подобными битвами. Такими и должны быть теннисные матчи», — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.

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