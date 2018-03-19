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Федерер уступил Дель Потро в финале Индиан-Уэллса

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Роджер Федерер - Дель Потро
08:03 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Дель Потро выиграл первый «Мастерс» в карьере, обыграв Федерера в Индиан-Уэллсе.

Завершился финальный матч турнира категории «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе между швейцарцем Роджером Федерером (1) и аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро (6). В трёх сетах победу одержал аргентинец — 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).

Матч продолжался 2 часа 45 минут. В третьем сете Федерер при счёте 5:4 имел 3 матчбола, но не сумел их реализовать. У дель Потро был матчбол на тай-брейке второго сета.

Таким образом, дель Потро одержал седьмую победу в противостоянии с Федерером. Общий счёт стал 7-18.

Для аргентинца это 22-й титул в карьере и первый в карьере на «Мастерсах».

36-летний Федерер потерпел первое поражение в сезоне, показав лучший старт в карьере.

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Новости спорта, Дель Потро, Индиан-Уэллс, Роджер Федерер, Теннис.
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