Федерер уступил Дель Потро в финале Индиан-Уэллса

Завершился финальный матч турнира категории «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе между швейцарцем Роджером Федерером (1) и аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро (6). В трёх сетах победу одержал аргентинец — 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).

Матч продолжался 2 часа 45 минут. В третьем сете Федерер при счёте 5:4 имел 3 матчбола, но не сумел их реализовать. У дель Потро был матчбол на тай-брейке второго сета.

Таким образом, дель Потро одержал седьмую победу в противостоянии с Федерером. Общий счёт стал 7-18.

Для аргентинца это 22-й титул в карьере и первый в карьере на «Мастерсах».

36-летний Федерер потерпел первое поражение в сезоне, показав лучший старт в карьере.