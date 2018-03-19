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Рейтинг WTA: Свитолина сохранила 4-е место

Элина Свитолина
10:21 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Вашему вниманию обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

Официальный сайт WTA опубликовал обновленный рейтинг организации.

В первой десятке произошло только одно изменение - Елена Остапенко поднялась на одну позицию, впервые в карьере сумев войти в топ-5.

Элина Свитолина осталась на четвертой позиции, Леся Цуренко и Катерина Козлова потеряли одну позицию, Катерина Бондаренко на одну позицию поднялась.

Самой успешной украинкой в рейтинге стала 15-летняя Марта Костюк, которая благодаря успешному выступлению на турнирах в Китае поднялась на 32 позиции, сумев стать пятой ракеткой Украины и установить новый личный рекорд, вплотную подобравшись к топ-150 мирового рейтинга.

Рейтинг WTA (19.03.2018):

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8290

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 7430

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5970

4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5425

5 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 4971

6 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 4905

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4625

8 (8). Винус Уильямс (США) – 4452

9 (9). Петра Квитова (Чехия) – 3151

10 (10). Анжелик Кербер (Германия) – 3150

...41 (40) Леся Цуренко (Украина) – 1260

...63 (62) Катерина Козлова (Украина) – 922

...73 (74) Катерина Бондаренко (Украина) – 828

...153 (185) Марта Костюк (Украина) – 385

...163 (163) Ангелина Калинина – 362

...164 (164) Даяна Ястремская – 359

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