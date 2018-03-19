Свитолина сыграет с Уильямс или Осакой на старте турнира WTA в Майами

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Леся Цуренко и Катерина Бондаренко сыграют в основной одиночной сетке крупного турнира с призовым фондом 8 млн 648 тыс. 508 долларов. Об этом сообщает Sport Arena.

Леся Цуренко и Катерина Бондаренко сыграют в первом раунде против Айлы Томлянович (Австралия) и Элисон ван Эйтванк (Бельгия) соответственно. Для обоих лучшим результатом в Майами является выход во второй круг.

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина, посеянная под 4-м номером, начнет выступление со второго раунда. Ее соперницей станет либо Серена Уильямс, либо чемпионка турнира в Индиан-Уэллсе Наоми Осака.

Отметим, что Свитолина играла против Серены Уильямс пять раз и лишь однажды смогла сломить сопротивление американки, обыграв ее на Олимпиаде в Рио. Против Осаки у нее равный счет очных встреч - 2:2, причем спортсменки играли друг против друга в этом году, и в Дубае убедительную победу одержала украинка со счетом 6:2, 6:4. Пока лучшим результатом Свитолиной в Майами был выход в четвертый раунд в 2014 и 2016 годах.