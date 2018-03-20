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Цуренко уступила в невероятном матче на старте турнира в Майами

Леся Цуренко
20:44 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Украинка была близка к выходу во второй круг престижного турнира в Майами, однако упустила победу, имея большое преимущество.

Леся Цуренко не сумела пробиться во второй круг престижного турнира WTA категории Premier Mandatory, который ныне проходит на кортах Майами. На старте соревнований ей противостояла Айла Томлянович из Австралии.

Теннисистки выиграли по одному сету, потому судьба встречи решалась в третьей партии. Украинка уверенно ее начала, выиграв 4 гейма, однако потом произошло немыслимое. Ведя в счете 4:0, наша спортсменка проиграла 3 из 4 своих подач и не сумела взять ни одной чужой.

Всего же поединок продолжался 2 часа и 25 минут.

Таким образом, вторая ракетка Украины потерпела обидное поражение и покинула турнир в Майами.

Леся Цуренко (Украина) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:3, 4:6, 5:7

Напомним, что в Майами также выступят еще две украинки – Катерина Бондаренко и Элина Свитолина. Первой будет противостоять бельгийка Алисон Ван Эйтванк, а второй – победительница пары Наоми Осака – Серена Уильямс.

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Новости спорта, WTA, Леся Цуренко, Новости тенниса, Теннис.
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