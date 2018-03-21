Стаховский не смог пройти квалификацию на Miami Open-2018

В финале квалификации теннисного турнира ATP World Tour Masters 1000 в Майами украинский теннисист Сергей Стаховский уступил шестому сеяному Ричардасу Беранкису из Литвы. Об этом сообщает БТУ.

Теннисный поединок продолжался 1 час 47 минут и закончился поражением Стаховского со счетом 6:3, 3:6, 0:6. В первом и втором сетах для победы Стаховскому, а затем и Беранкису, хватило по одному брейку. В решающей партии литовец выиграл три гейма на подаче Стаховского, защитив все свои геймы.

Ранее теннисисты встречались на корте пять раз, и лишь в одном поединке победу праздновал украинец.

Напомним, турнир АТР в Майами продлится до 1 апреля. Призовой фонд соревнований составляет 6 млн 993 тыс 450 долл.