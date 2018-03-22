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Свитолина на старте турнира в Майами сыграет с победительницей Индиан-Уэллса

Наоми Осака
09:21 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Наоми Осака обыграла Серену Уильямс.

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина во втором круге турнира серии WTA Premier Mandatory сыграет против японки Наоми Осаки. В стартовом круге 22-й номер мирового рейтинга обыграла экс-первую ракетку мира Серену Уильямс, сейчас занимающую 491-е место в табели, со счетом 6:3, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 18 минут. За это время Осака сделала 7 эйсов, 4 брейка и допустила 3 двойные ошибки. На счету Уильямс-младшей 3 подачи навылет, ни одного реализованного брейк-поинта из 2 попыток, а также 5 ошибок при вводе мяча в игру.

Отметим, что Свитолина и Осака ранее встречались четыре раза на турнирах WTA. Счет личных встреч – 2:2. Последнюю победу Свитолина одержала уже в этом году на турнире в Дубае.

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Новости спорта, Наоми Осака, Новости тенниса, Серена Уильямс, Теннис, Элина Свитолина.
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