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Украинская теннисистка вышла во второй раунд турнира в Майами
09:30 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Украинка в паре с Аллой Кудрявцевой выиграла стартовый матч в США

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла второй круг парного разряда на турнире серии WTA Premier Mandatory в Майами. В дуэте с россиянкой Аллой Кудрявцевой она обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс и сербку Нину Стоянович со счетом 6:4, 6:4.

Матч продлился 1 час и 11 минут. За это время дуэт Киченок и Кудрявцевой сделал 1 эйс, допустил 1 «двойную» и реализовал 6 брейк-пойнтов. В свою очередь, их соперницы 2 раза подали навылет, совершили 4 двойных ошибки и взяли 2 гейма на чужой подаче.

В следующем раунде пара Киченок / Кудрявцева сыграет с победительницами матча Клепач Мартинес Санчес – Адамчак Юрак.

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Новости спорта, Алла Кудрявцева, Кирстен Флипкенс, Людмила Киченок, Нина Стоянович, Новости тенниса, Теннис.
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