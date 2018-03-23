Украинская теннисистка вышла во второй раунд турнира в Майами

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла второй круг парного разряда на турнире серии WTA Premier Mandatory в Майами. В дуэте с россиянкой Аллой Кудрявцевой она обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс и сербку Нину Стоянович со счетом 6:4, 6:4.

Матч продлился 1 час и 11 минут. За это время дуэт Киченок и Кудрявцевой сделал 1 эйс, допустил 1 «двойную» и реализовал 6 брейк-пойнтов. В свою очередь, их соперницы 2 раза подали навылет, совершили 4 двойных ошибки и взяли 2 гейма на чужой подаче.

В следующем раунде пара Киченок / Кудрявцева сыграет с победительницами матча Клепач / Мартинес Санчес – Адамчак / Юрак.