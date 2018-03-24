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Свитолина с победы над Осакой стартовала на турнире в Майами

Элина Свитолина
09:11 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Элина Свитолина обыграла японку Наоми Осаку.

Первая "ракетка" Украины, 4-й номер мировой классификации Элина Свитолина обыграла в пятницу 22-ю теннисистку рейтинга WTA японку Наоми Осаку во 2-м круге престижного турнира в Майами (США) с призовым фондом 7 млн 972 тыс 535 долл.

Матч, который длился 1 час 22 минуты, завершился со счетом 6:4 6:2.

Это была пятая очная встреча теннисисток в соревнованиях WTA-тура. Теперь украинка ведет с общим результатом 3-2.

На старте соревнований в Майами японка уверенно переиграла экс-первую "ракетку" мира американку Серену Уильямс - 6:3, 6:2. Это была ее восьмая подряд победа.

В третьем круге Свитолина встретится с победительницей сегодняшнего противостояния Дарья Гаврилова (Австралия) - Андреа Петкович (Германия).

Турнир WTA в Майами продлится до 1 апреля.

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Новости спорта, Наоми Осака, Новости тенниса, Теннис, Элина Свитолина.
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