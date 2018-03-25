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Теннис. Федерер проиграл Коккинакису на турнире "Мастерс 1000" в Майами

Роджер Федерер
01:42 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Швейцарский теннисист не смог найти в себе силы одолеть австралийца Танаси Коккинакису.

Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер уступил австралийцу Танаси Коккинакису (Q) во втором круге «Мастерс 1000» в Майами (США) в трёх сетах со счётом 6:3, 3:6, 6:7 (4:7).

Матч продолжался 2 часа 24 минуты. Федерер за игру реализовал 1 брейк-пойнт из 5, Коккинакис — 1 из 3.

Следующим соперником Коккинакиса станет испанец Фернандо Вердаско (31), в трёх сетах переигравший своего соотечественника Гильермо Гарсию-Лопеса — 4:6, 6:0, 6:2.

В других матчах второго круга американец Сэм Куэрри (11) обыграл Раду Албота из Молдавии — 7:6 (7:4), 6:1, а итальянец Фабио Фоньини (15) победил испанца Николу Куна — 6:4, 6:2.

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Новости спорта, Мастерс-1000, Новости тенниса, Роджер Федерер, Танаси Коккинакису, Теннис.
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