Федерер провалился в Майами и отдал Надалю первую место в рейтинге ATP

Во втором раунде Miami Open пока еще действующий чемпион не совладал с подачей Танаси Коккинакиса. Австралиец, занимающий в настоящее время лишь 175-ю строку в рейтинге АТР, в решающем сете неоднократно был в шаге от поражения, но выстоял, а на тайбрейке наказал Федерера за нехарактерный для швейцарца высокий процент брака (6:3, 3:6, 6:7).

Федерер впервые с 2014 года проиграл два матча подряд. На прошлой неделе 20-кратный чемпион Шлемов с матч-болов уступил Хуану Мартину дель Потро в финале Мастерса в Индиан-Уэллсе.

Ранний вылет Федерера в Майами приведет к новым перестановкам на вершине рейтинга АТР. Со 2 апреля первой ракеткой мира со 100-очковым отрывом от швейцарца вновь станет Рафаэль Надаль.

После поражения Роджера Федерера самым рейтинговым теннисистом на Miami Open стал Марин Чилич, а в верхней части турнирной сетки хорошие шансы на финал появились у Александра Зверева Джека Сока и Томаша Бердыха.