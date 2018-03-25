Федерер в третий раз кряду не поедет на "Ролан Гаррос"

После неожиданного поражения во втором круге турнира в Майами от 175-й ракетки мира Танаси Коккинакиса, швейцарец Роджер Федерер утратил первую строчку рейтинга АТР, а также заявил, что пропустит грунтовый сезон, а вместе с тем и один из турниров Большего шлема, Ролан Гаррос.

"Да, я решил не играть на грунте. На прошлой неделе я тоже чувствовал, что выступаю не очень хорошо.

Ничего нового. Постараюсь решить проблемы. Теперь у меня есть на это время", – приводит слова теннисиста официальный сайт АТР.

Отмечается, что в 2016 году швейцарец не поехал на Ролан Гаррос из-за травмы, а через год пропустил и вовсе весь грунтовый сезон.