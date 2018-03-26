Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Уайт - Браун: видео боя Уайт - Браун: видео боя
Новости: Себастьян Феттель выиграл Гран При Австралии Себастьян Феттель выиграл Гран При Австралии
Новости: Вратари недовольны мячом ЧМ-2018 Вратари недовольны мячом ЧМ-2018
Новости: Ломаченко о бое Усик - Гассиев Ломаченко о бое Усик - Гассиев
X

Свитолина вышла в 1/8 финала престижного турнира WTA в Майами

Элина Свитолина
05:54 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Элина Свитолина после Наоми Осаки обыграла и Дарью Гаврилову из Австралии.

Первая "ракетка" Украины и четвертый номер мировой классификации Элина Свитолина выиграла второй матч на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (США) Miami Open-2018 с призовым фондом $7,973 миллиона.

Украинская теннисистка обыграла лидера посева и вышла в финал турнира в Хорватии
Украинская теннисистка обыграла лидера посева и вышла в финал турнира в ХорватииЧитать полностью

В третьем круге соревнований Свитолина одержала волевую победу над представительницей Австралии Дарьей Гавриловой - 4:6, 6:0, 6:1.

Поединок продолжался 2 часа 7 минут.

Путевку в четвертьфинал Miami Open Свитолина разыграет в противостоянии с 20-й "ракеткой" мира австралийкой Эшли Барти, которая в свою очередь переиграла Петру Мартич из Хорватии - 6:4, 6:3.

Турнир WTA в Майами продлится до 1 апреля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, WTA, Майами, Новости тенниса, Теннис, Элина Свитолина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)

Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз

Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости тенниса

Свитолина с победы над Осакой стартовала на турнире в Майами Украинская теннисистка вышла во второй раунд турнира в Майами Свитолина на старте турнира в Майами сыграет с победительницей Индиан-Уэллса

Последние новости

Пучдемон может попросить убежища в Германии ОСД прекращает участие в "конвейере" по квалификационному оцениванию судей Паркер каждый день смотрит бой Кличко - Джошуа
Сегодня читают в спорте
01 Ломаченко о бое Усик - Гассиев
02 Украинский вратарь интересен "Ювентусу", "Интеру" и "Ливерпулю"
03 Хирн: Джошуа может завершить карьеру после завоевания всех титулов
04 Гризманн готов пойти на понижение зарплаты, чтобы перейти в "Барселону"
05 Биатлон. Фуркад выиграл все личные "Малые хрустальные глобусы" в сезоне-2017/18
Новости сегодня
07:01 ВСУ понесли потери на Донбассе после 44 обстрелов оккупантов
06:54 В НАТО считают, что боевой опыт украинцев не имеет аналогов в мире
06:52 Универсальный солдат: польза активированного угля для вашего здоровья
06:46 ПВО Саудовской Аравии перехватила семь запущенных из Йемена ракет
06:38 Массовые протесты в Каталонии: пострадали более 50 человек
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина вошла в тройку самых дешевых стран для жизни Украина вошла в тройку самых дешевых стран для жизни
Новости: Савченко будет подавать аппеляцию на решение суда об аресте Савченко подаст аппеляцию на решение суда
Новости: МИД Польши: Мы не хотим выбирать Украине героев МИД Польши: Мы не хотим выбирать Украине героев
Новости: Плюсы и минусы: что изменится в организме, если отказаться от мяса Плюсы и минусы: что изменится в организме, если отказаться от мяса
Добавить комментарий
0