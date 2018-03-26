Свитолина вышла в 1/8 финала престижного турнира WTA в Майами

Первая "ракетка" Украины и четвертый номер мировой классификации Элина Свитолина выиграла второй матч на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (США) Miami Open-2018 с призовым фондом $7,973 миллиона.

В третьем круге соревнований Свитолина одержала волевую победу над представительницей Австралии Дарьей Гавриловой - 4:6, 6:0, 6:1.

Поединок продолжался 2 часа 7 минут.

Путевку в четвертьфинал Miami Open Свитолина разыграет в противостоянии с 20-й "ракеткой" мира австралийкой Эшли Барти, которая в свою очередь переиграла Петру Мартич из Хорватии - 6:4, 6:3.

Турнир WTA в Майами продлится до 1 апреля.