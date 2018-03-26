Свитолина: Это был тяжелый матч с длинными розыгрышами

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Дарьей Гавриловой (4:6, 6:0, 6:1) в 3-м круге Miami Open.

«Это был тяжелый матч с длинными розыгрышами. Дарья провела очень хороший первый сет, что заставило меня улучшить свою игру и сыграть лучше во втором и третьем сетах.

Я сконцентрировалась на том, где ошибалась в первом сете. Улучшила свои удары и смогла выдать серию из 9 выигранных геймов подряд.

Барти играет хитро, с ней всегда трудно. Я буду готова к этому тяжелому матчу», – сказала Свитолина.

В следующем круге Свитолина встретится с 20-м номером мирового рейтинга из Австралии Эшли Барти.