Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина - Япония: где смотреть матч Украина - Япония: где смотреть матч
Новости: Себастьян Феттель выиграл Гран При Австралии Себастьян Феттель выиграл Гран При Австралии
Новости: В финале China Cup Уругвай одолел Уэльс В финале China Cup Уругвай одолел Уэльс
Новости: В Украине впервые пройдет конгресс WBC В Украине впервые пройдет конгресс WBC
X

Остапенко последней вышла в 1/4 финала Miami Cup

Елена Остапенко
08:55 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Латвийская теннисистка Елена Остапенко пробилась в четвертьфинал турнира в Майами, победив Квитову.

Елена Остапенко (6) стала последним участником четвертьфинала женского турнира в Майами. Латвийская теннисистка в третьем круге обыграла чешку Петру Квитову (9) в двух сетах со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты и 34 секунды, но при этом была остановлена на некоторое время из-за дождя. Остапенко сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. Квитова 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и выиграла 3 брейк-пойнта.

В четвертьфинале Елена Остапенко встретится с украинкой Элиной Свитолиной (4). В остальных парах сыграют Виктория Азаренко – Каролина Плишкова, Слоан Стивенс – Анжелика Кербер, Винус Уильямс – Даниэль Коллинз.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Елена Остапенко, Майами, Новости тенниса, Теннис.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)

Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз

Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости тенниса

Украинская теннисистка обыграла лидера посева и вышла в финал турнира в Хорватии Теннис. Федерер проиграл Коккинакису на турнире "Мастерс 1000" в Майами Свитолина с победы над Осакой стартовала на турнире в Майами

Последние новости

Через пару дней гигантский астероид сблизится с Землей В Сумах горело студенческое общежитие В Косово распалась правительственная коалиция из-за задержания дипломата
Сегодня читают в спорте
01 Не Турцией единой: Чигринский получил много предложений
02 Нидерланды разгромили Португалию Криштиану Роналду
03 Ярмоленко приступил к тренировкам (Видео)
04 Шевченко: Я не думаю о чемпионате мира в России
05 Украина - Япония: где смотреть матч
Новости сегодня
09:51 Мэй: Число пострадавших от "Новичка" может быть значительно выше
09:48 Гидрометцентр: На Днепре ожидается ледоход
09:46 "Шахтер" предложил Фонсеке новый контракт
09:35 Эти смешные дизайнерские провалы заставят вас смеяться
09:34 Головкин готов выйти в ринг 5 мая
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Луценко рассказал о следствии в отношении главы САП Холодницкого Прослушка у Холодницкого: Луценко дал комментарий
Новости: В Белом доме не исключают новых санкций против РФ В Белом доме не исключают новых санкций против РФ
Новости: В Украине состоится дискуссия о введении латиницы В Украине состоится дискуссия о введении латиницы
Новости: Рецепт дня: сырники в микроволновке Рецепт дня: сырники в микроволновке
Добавить комментарий
0