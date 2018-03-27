Остапенко последней вышла в 1/4 финала Miami Cup

Елена Остапенко (6) стала последним участником четвертьфинала женского турнира в Майами. Латвийская теннисистка в третьем круге обыграла чешку Петру Квитову (9) в двух сетах со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты и 34 секунды, но при этом была остановлена на некоторое время из-за дождя. Остапенко сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. Квитова 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и выиграла 3 брейк-пойнта.

В четвертьфинале Елена Остапенко встретится с украинкой Элиной Свитолиной (4). В остальных парах сыграют Виктория Азаренко – Каролина Плишкова, Слоан Стивенс – Анжелика Кербер, Винус Уильямс – Даниэль Коллинз.