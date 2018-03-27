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Остапенко: Я со Свитолиной уже встречалась - знаю, как она играет

Елена Остапенко
15:48 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Елена Остапенко заявила, что приближается к своей оптимальной форме.

Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала свою победу над Петрой Квитовой и предстоящий матч в четвертьфинале турнира в Майами с украинкой Элиной Свитолиной.

"Я очень довольна тем, как завершила этот матч. Я хорошо начала поединок, но затем соперница заиграла очень агрессивно и глубоко. Мне было сложно пробивать навылет после таких ударов.

Мы со Свитолиной встречались на Уимблдоне в прошлом году, так что я знаю, как она играет. Терять мне нечего. Я чувствую, что вновь набираю форму. Победы на тай-брейках, как в матче с Хаддад-Майей, придают уверенности", - приводит слова латвийки пресс-служба WTA.

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Новости спорта, Елена Остапенко, Новости тенниса, Теннис.
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