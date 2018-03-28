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Украинская теннисистка проиграла в четвертьфинале парного турнира в Майами

Людмила Киченок
11:33 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости спорта: Украинская теннисистка Людмила Киченок остановилась в парном четвертьфинале турнира WTA Premier Mandatory в Майами (США).

Украинка Людмила Киченок в паре с россиянкой Аллой Кудрявцевой проиграла в 1/4 финала Miami Open первым сеяным Екатерине Макаровой и Елене Весниной из России со счетом 2:6, 4:6.

В каждом сете украино-российская пара потеряла по три гейма на своей подаче, а за всю игру выполнила три брейка. Теннисное противостояние длилось 1 час 17 минут.

 

Сегодня, 28 марта, свой четвертьфинальный поединок в парном разряде на турнире WTA Premier Mandatory в Майами с призовым фондом 7 млн 972 тыс. 535 долларов проведет украинка Надежда Киченок вместе с австралийкой Анастасией Родионовой. Их соперницы - Эшли Барти и Коко Вандевен.

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Новости спорта, WTA, Екатерина Макарова, Людмила Киченок, Новости тенниса, Теннис.
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