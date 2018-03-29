Свитолина драматично уступила Остапенко в 1/4 финала в Майами
Новости спорта: Элина Свитолина в двух сетах уступила Елене Остапенко.
Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела пройти Елену Остапенко в четвертьфинале престижного турнира WTA категории Mandatory, который проходит в Майами, США.
В первом сете Свитолина записала в свой актив три брейк-поинта, однако трижды отдала свою подачу. Партия переросла в тай-брейк, где Остапенко была точнее.
Второй сет проходил по-схожему сценарию. Украинка значительно агрессивней начала сет и повела в счете 3:1, однако не сумела удержать преимущество. Как итог, судьба партии снова решалась на тай-брейке, на котором опять была сильнее Остапенко.
Таким образом, Элина уступила латвийской теннисистке в двух сетах и покинула турнир.
.@JelenaOstapenk8 books semi final spot at the @MiamiOpen
Edges Svitolina 7-6 (3), 7-6 (5). pic.twitter.com/6Bfk59UHEQ
— WTA (@WTA) 28 марта 2018 г.
Елена Остапенко (Латвия) – Элина Свитолина (Украина) 7:6, 7:6
В полуфинале Остапенко сыграет с Даниэль Коллинс, которая обыграла Винус Уильямс.