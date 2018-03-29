Свитолина драматично уступила Остапенко в 1/4 финала в Майами

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела пройти Елену Остапенко в четвертьфинале престижного турнира WTA категории Mandatory, который проходит в Майами, США.

В первом сете Свитолина записала в свой актив три брейк-поинта, однако трижды отдала свою подачу. Партия переросла в тай-брейк, где Остапенко была точнее.

Второй сет проходил по-схожему сценарию. Украинка значительно агрессивней начала сет и повела в счете 3:1, однако не сумела удержать преимущество. Как итог, судьба партии снова решалась на тай-брейке, на котором опять была сильнее Остапенко.

Таким образом, Элина уступила латвийской теннисистке в двух сетах и покинула турнир.

Елена Остапенко (Латвия) – Элина Свитолина (Украина) 7:6, 7:6

В полуфинале Остапенко сыграет с Даниэль Коллинс, которая обыграла Винус Уильямс.