Свитолина: Это трудное поражение, мне не хватило концентрации

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свое поражение от латвийской теннисистки Елены Остапенко в четвертьфинале турнира в Майами.

"Это трудное поражение, но мне не хватило концентрации. Я то включалась в игру, то вновь выпадала из нее. Я не была сосредоточена на важных моментах, когда это было нужно. Судьбу встречи решили мелочи, потому что Елена прекрасный игрок. Она не упускает свои возможности.

В последнее время я немного изменила свою игру и стала действовать агрессивнее. И, несмотря на поражение, я все равно ощущаю прогресс. В WТА много турниров, поэтому поражения неизбежны. Главное сделать правильные выводы и двигаться вперед", – цитирует Свитолину официальный сайт WТА.