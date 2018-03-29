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Свитолина: Это трудное поражение, мне не хватило концентрации

Элина Свитолина
09:17 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Украинская тенниситка проанализировала причины постигшей ее неудачи в матче с Еленой Остапенко.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свое поражение от латвийской теннисистки Елены Остапенко в четвертьфинале турнира в Майами.

"Это трудное поражение, но мне не хватило концентрации. Я то включалась в игру, то вновь выпадала из нее. Я не была сосредоточена на важных моментах, когда это было нужно. Судьбу встречи решили мелочи, потому что Елена прекрасный игрок. Она не упускает свои возможности. 

В последнее время я немного изменила свою игру и стала действовать агрессивнее. И, несмотря на поражение, я все равно ощущаю прогресс. В WТА много турниров, поэтому поражения неизбежны. Главное сделать правильные выводы и двигаться вперед", – цитирует Свитолину официальный сайт WТА.

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Новости спорта, Майами, Новости тенниса, Теннис, Элина Свитолина.
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