Серена Уильямс: Узнав о беременности, я испугалась, что не смогу играть в теннис

Об этом рассказывается в трейлере документального биографического фильма «Быть Сереной» («Being Serena»).

«Когда я узнала, что беременна, подумала: боже мой! Как я теперь смогу играть в теннис? Первые шесть месяцев беременности были великолепными. Я быстро привыкла к материнству. Я бы определённо хотела иметь двух детей, но пока сосредоточусь на теннисе. Не знаю, что ещё могу выиграть в теннисе, но я ещё не ухожу», — сказала Уильямс.

36-летняя теннисистка родила дочку Алексис Олимпию в сентябре 2017 года. Недавно американка вернулась в большой спорт и приняла участие в нескольких турнирах.