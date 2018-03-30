Обидчица Свитолиной стала финалисткой турнира в Майами

Латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в финал турнира серии Premier Mandatory в Майами. В полуфинальном поединке обидчица Свитолиной в двух сетах одолела американку Даниэль Коллинз.

Майами. 1/2 финала

Даниэль Роуз Коллинз (США) – Елена Остапенко (Латвия) – 6:7(1), 3:6

Американка была близка к победе в первой партии, но не реализовала сетбол в 12 гейме. На излюбленном тай-брейке Остапенко не оставила шансов сопернице. Отметим, что в Майами латвийка выиграла 5 из 5 тай-брейков. Во втором сете Остапенко уже не дала Коллинз ни единого шанса на своей подаче и сделала 2 брейка.

Таким образом, в финале мы увидим противостояние Слоан Стивенс – Елена Остапенко. Напомним, что обе теннисистки являются действующими чемпионками турниров Grand Slam (US Open и Ролан Гаррос соотвественно).