Остапенко станет четвертой ракеткой мира
Новости спорта: Латвийская теннисистка Елена Остапенко благодаря успешному выступлению в Майами укрепит свои позиции в элите женского Тура.
В полуфинале крупного турнира в Майами категории WTA Premier Mandatory Елена одолела американку Даниэль Роуз Коллинс, а в решающем поединке сразится за титул со Слоан Стивенс.
В обновленной версии рейтинга WTA Остапенко благодаря своему успеху поднимется на одну строчку и впервые в своей карьере станет четвертой ракеткой мира.
Кроме того, 20-летняя латвийка стала третьей в истории теннисисткой 1997 года рождения, которая пробилась в финал первенства Premier Mandatory после японки Наоми Осаки и россиянки Дарьи Касаткиной, которые недавно разыграли титул в Индиан-Уэллсе.
Напомним, самым крупным успехом в карьере Остапенко является сенсационная победа на Ролан Гаррос в прошлом сезоне.