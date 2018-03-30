Остапенко станет четвертой ракеткой мира

В полуфинале крупного турнира в Майами категории WTA Premier Mandatory Елена одолела американку Даниэль Роуз Коллинс, а в решающем поединке сразится за титул со Слоан Стивенс.

В обновленной версии рейтинга WTA Остапенко благодаря своему успеху поднимется на одну строчку и впервые в своей карьере станет четвертой ракеткой мира.

Кроме того, 20-летняя латвийка стала третьей в истории теннисисткой 1997 года рождения, которая пробилась в финал первенства Premier Mandatory после японки Наоми Осаки и россиянки Дарьи Касаткиной, которые недавно разыграли титул в Индиан-Уэллсе.

Напомним, самым крупным успехом в карьере Остапенко является сенсационная победа на Ролан Гаррос в прошлом сезоне.