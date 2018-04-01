Американка Слоан Стивенс выиграла турнир в Майами

Американская теннисистка Слоан Стивенс стала чемпионкой турнира в Майами категории WTA Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508.

Слоан Стивенс на пути к финалу обыграла Гарбине Мугурусу, Анжелик Кербер и Викторию Азаренко. Латвийка Елена Остапенко в Майами не проиграла ни одного сета, а ее главными успехами стали победы над Петрой Квитовой и Элиной Свитолиной.

В течение первого сета Стивенс четыре раза вела с брейком, но Остапенко каждый раз удавалось вернуть свою подачу. На тай-брейке американка отлично действовала в обороне и заставила соперницу сделать несколько ключевых ошибок. Во второй партии Остапенко окончательно отчаялась в своих силах и только беспомощно наблюдала за тем, как Стивенс приближается ко второму крупному титулу в карьере. 7:6, 6:1 - победа Стивенс.

Слоан Стивенс в Майами завоевала шестой титул в карьере и сохранила 100-процентный показатель побед в финалах на турнирах категории WTA. Американка заработала 1,34 миллиона долларов призовых и 1000 рейтинговых очков, что позволит ей с понедельника повторить личный рекорд и стать девятой ракеткой мира.