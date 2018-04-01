Майами: обзор финала Стивенс - Остапенко (Видео)

Американская теннисистка Слоан Стивенс стала чемпионкой турнира категории Premier Mandatory в Майами (США), победив латвийку Елену Остапенко в двух партиях — 7:6 (7:5), 6:1. Несмотря на то что в прошлом году обе девушки впервые в карьере победили на турнирах «Большого шлема», выиграв соответственно US Open и «Ролан Гаррос», в финальных матчах соревнований Premier Mandatory они прежде никогда не играли.

Для Стивенс этот титул стал шестым в карьере. 2 апреля она дебютирует в топ-10, став девятой ракеткой мира. При этом до начала американских турниров в августе защищать Слоан нечего — год назад она была травмирована.

Видеообзор финального матча