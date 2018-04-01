Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "ПСЖ" - триумфатор Кубка французской лиги 2018 "ПСЖ" - триумфатор Кубка французской лиги 2018
Новости: Джошуа - Паркер: невероятное зрелище и тяжелая победа британца Джошуа - Паркер: невероятное зрелище и тяжелая победа британца
Новости: Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе Гран-при в Сеуле Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе Гран-при в Сеуле
Новости: Поветкин - Прайс: полное видео боя Поветкин - Прайс: полное видео боя
X

Майами: обзор финала Стивенс - Остапенко (Видео)

Слоан Стивенс
16:23 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Видеообзор финала турнира в Майами Стивенс - Остапенко.

Американская теннисистка Слоан Стивенс стала чемпионкой турнира категории Premier Mandatory в Майами (США), победив латвийку Елену Остапенко в двух партиях — 7:6 (7:5), 6:1. Несмотря на то что в прошлом году обе девушки впервые в карьере победили на турнирах «Большого шлема», выиграв соответственно US Open и «Ролан Гаррос», в финальных матчах соревнований Premier Mandatory они прежде никогда не играли.

Для Стивенс этот титул стал шестым в карьере. 2 апреля она дебютирует в топ-10, став девятой ракеткой мира. При этом до начала американских турниров в августе защищать Слоан нечего — год назад она была травмирована.

Видеообзор финального матча

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Елена Остапенко, Новости тенниса, Слоан Стивенс, Теннис.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)
Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)

Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)

Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости тенниса

Свитолина потеряет 4-е место в рейтинге WTA Остапенко станет четвертой ракеткой мира Украинка вышла в четвертьфинал престижного теннисного турнира

Последние новости

Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж Вы будете истерически смеяться: мужчины попали на шоппинг Самые красивые церкви со всей планеты (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Божественный дебют: сумасшедший гол Златана из-за пределов штрафной (Видео)
02 Джошуа - Паркер: полное видео захватывающего поединка
03 Джошуа - Паркер: невероятное зрелище и тяжелая победа британца
04 Поветкин - Прайс: полное видео боя
05 Поветкин отправил в тяжелый нокаут Прайса
Новости сегодня
16:36 Британия допольнительно выделяет $1,13 млрд на оборонный бюджет
16:23 Поп-звезды из Южной Кореи прибыли в КНДР
16:19 СМИ: В Украине подорожали ж/д билеты
16:02 Джошуа – Паркер: статистика ударов
15:59 Вас ожидает веселый вечер: забавные анекдоты 1 апреля
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Беспорядки в Кашмире: погибло 12 человек Беспорядки в Кашмире: погибло 12 человек
Новости: МИД ФРГ: Нам нужна Россия как партнер МИД ФРГ: Нам нужна Россия как партнер
Новости: СМИ: "Тянгун-1" может упасть уже сегодня СМИ: "Тянгун-1" может упасть уже сегодня
Новости: Эти продукты питания содержат минимум калорий и максимум пользы для организма Эти продукты питания содержат минимум калорий и максимум пользы для организма
Добавить комментарий
0