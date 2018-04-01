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Изнер обыграл Зверева и стал чемпионом "Мастерса" ATP в Майами

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Джон Изнер
23:22 Вс, 1 Апрель 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: В финале турнира в Майами Джон Изнер обыграл двукратного чемпиона турниров серии «Мастерс» Александра Зверева и выиграл первый титул такого уровня.

Американский теннисист Джон Изнер выиграл турнир в Майами. В финальном матче 14-й сеяный Изнер в трёх сетах обыграл четвёртую ракетку турнира Александра Зверева из Германии со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.

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Матч продолжался 2,5 часа. Изнер 18 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки на подаче и реализовал 2 из 12 возможных брейк-пойнтов.

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На счету Зверева 10 эйсов, 6 ошибок на подаче и 3 нереализованных брейка.

Александр Зверев

Изнер впервые обыграл Зверева на турнире АТР. Три предыдущие встречи соперников остались за немецким теннисистом.

Напомним в полуфинале, Джон Изнер обыграл аргентинца Хуана Мартина дель Потро со счетом 6:1, 7:6, прервав 15-матчевую беспроигрышную серию аргентинца. Для дель Потро это было первое поражение с февраля.

Хуан Мартин дель Потро

В целом, Изнер завоевал 13-й титул в карьере, первый – в 2018 году.

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Новости спорта, ATP, Miami Open, Александр Зверев, Джон Изнер, Новости тенниса, Теннис.
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