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Рафаэль Надаль стал первой ракеткой мира

Рафаэль Надаль
10:45 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Официальный сайт ATP опубликовал обновленный рейтинг мужского одиночного разряда.

Испанец Рафаэль Надаль вышел на первое место обновленного рейтинга ATP, который был опубликован в понедельник. Он сместил с первой позиции швейцарца Роджера Федерера.

В первую десятку поднялся американец Джон Изнер, накануне выигравший турнир в Майами.

Лучший из украинцев, Александр Долгополов, располагается на 53-й позиции.

Рейтинг ATP (02.04.2018):

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770

2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4985

4 (5). Александр Зверев (Германия) – 4925

5 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4635

6 (6). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 4470

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3665

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3390

9 (17). Джон Изнер (США) – 3125

10 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110

 

...53 (51). Александр Долгополов (Украина) – 966

...116 (118). Сергей Стаховский (Украина) – 467

...251 (247). Илья Марченко (Украина) – 202

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