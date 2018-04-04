Надежда Киченок обыграла сестру и вышла в парный четвертьфинал Чарльстона

Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с австралийкой Анастасией Родионовой обыграла сестру Людмилу Киченок и Монику Адамчак на пути к четвертьфиналу турнира серии WTA Premier в Чарльстоне. Счет встречи 7:5, 1:6, 10:7.

Матч подлился 1 час и 43 минуты. За это время дуэт Киченок / Родионова 1 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта. В свою очередь, пара Киченок / Адамчак совершила 4 «двойных» при одном эйсе и взяла пять геймов на подаче соперниц.

Таким образом, Надежда Киченок и Анатстасия Родионова вышли в четвертьфинал турнира, где сыграют против победительниц пары Бондаренко / Крунич – Синякова / Крейчикова.