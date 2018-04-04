Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Это надо видеть: чудо-гол Роналду в ворота "Ювентуса" (Видео) Это надо видеть: чудо-гол Роналду в ворота "Ювентуса" (Видео)
Новости: Легендарный Бьорндален завершил карьеру биатлониста Легендарный Бьорндален завершил карьеру биатлониста
Новости: Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Монтерее Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Монтерее
Новости: Лига чемпионов. "Бавария" на выезде обыграла "Севилью" Лига чемпионов. "Бавария" на выезде обыграла "Севилью"
X

Надежда Киченок обыграла сестру и вышла в парный четвертьфинал Чарльстона
10:04 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Победителя определил супертай-брейк

Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с австралийкой Анастасией Родионовой обыграла сестру Людмилу Киченок и Монику Адамчак на пути к четвертьфиналу турнира серии WTA Premier в Чарльстоне. Счет встречи 7:5, 1:6, 10:7.

Матч подлился 1 час и 43 минуты. За это время дуэт Киченок / Родионова 1 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта. В свою очередь, пара Киченок / Адамчак совершила 4 «двойных» при одном эйсе и взяла пять геймов на подаче соперниц.

Таким образом, Надежда Киченок и Анатстасия Родионова вышли в четвертьфинал турнира, где сыграют против победительниц пары Бондаренко Крунич – Синякова Крейчикова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Анастасия Родионова, Людмила Киченок, Надежда Киченок.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс

Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)
Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)

Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости тенниса

Бондаренко сыграет на турнире в Чарльстоне Украинская теннисистка успешно стартовала в квалификации престижного турнира Американка Слоан Стивенс выиграла турнир в Майами

Последние новости

Гладырь вместе с "Монако" вышел в полуфинал Лиги чемпионов ФИБА Милые снимки пушистых панд из китайского питомника в Чэнду (Фото) На проект "Холостяк 8" вернется участница прошлого сезона
Сегодня читают в спорте
01 Футзал. Невероятно хитрый гол со штрафного (Видео)
02 Это надо видеть: чудо-гол Роналду в ворота "Ювентуса" (Видео)
03 Эксперт: Кличко провел один раунд с Усиком и попросил его заменить
04 Роналду благодарен фанам "Ювентуса" за овацию его голу ножницами
05 "Ювентус" - "Реал": 0:3: события матча (Видео)
Новости сегодня
11:15 Фонсека показал свое лицо при мыслях о 9 миллионах евро
11:12 Вы будете смеяться: парень делает забавные пародии на звезд
11:07 84-летняя Джоан Коллинз похвасталась фигурой
11:04 Самые знаменитые женщины-шпионки всех времен (Фото)
11:02 Норвегия выделит 3,6 млн евро на реформы в Украине
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Google посвятил новый дудл известной американской поэтессе Майи Энджелоу Google посвятил дудл известной поэтессе Майи Энджелоу
Новости: Трагедия MH17: опубликованы выводы о снимках с российских радаров Трагедия MH17: обнародовали новые выводы
Новости: Стрельба в штаб-квартире YouTube: главные факты Стрельба в штаб-квартире YouTube: главные факты
Новости: Страстная неделя 2018: что нельзя делать в Великую среду 4 апреля, традиции и обычаи Страстная неделя 2018: что нельзя делать в Великую среду 4 апреля, традиции и обычаи
Добавить комментарий
0