Бондаренко обыграла Киченок и вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вместе с сербкой Александрой Крунич пробилась в полуфинал турнира категории WTA Premier в Чарльстоне, в четвертьфинале обыграв свою соотечественницу Надежду Киченок, которая играла в паре с австралийкой Анастасией Родионовой, со счетом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 12 минут. За это время Бондаренко и Крунич сделали 2 эйса, 6 брейков и не допустили ни одной двойной ошибки. На счету Киченок и Родионовой 4 подачи навылет, 3 реализованных брейк-поинта из 11 попыток и 3 ошибки при вводе мяча в игру.

В полуфинале турнира в Чарльстоне Бондаренко и Крунич сыграют против российско-словенской пары Алла Кудрявцева / Катерина Среботник, которые в своем четвертьфинале выбили вторых сеянных Беттани Маттек-Сэндс и Андреа Главачкову.