Свитолина посетила матч АПЛ "Челси" - "Вест Хэм"

В свой выходной Элина решила сходить на футбол и посетила матч чемпионата Англии между Челси и Вест Хэмом. О своем походе на Стэмфорд Бридж украинская теннисистка рассказала во время прямого эфира в социальной сети Instagram.

Вот только появление украинки на трибунах удачи "аристократам" не принесло – действующий чемпион Англии сыграл вничью с Вест Хэмом и теперь десять очков уступает Тоттенхэму в борьбе зе четвертое место, дающее путевку в Лигу чемпионов.

Учитывая, что до конца чемпионата командам осталось провести всего 6 матчей, команда Конте всерьез рискует остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Напомним, наш боксер Александр Усик находится в Испании в тренировочном лагере, где проходит первую стадию подготовки к бою против Мурата Гассиева. Там он часто посещает матчи Барселоны.