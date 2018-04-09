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Свитолина посетила матч АПЛ "Челси" - "Вест Хэм"

Элина Свитолина
03:13 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Instagram

Новости спорта: Первая ракетка Украины Элина Свитолина перед стартом европейской части сезона на Пасху заехала к себе домой в Лондон, где у нее есть своя квартира.

В свой выходной Элина решила сходить на футбол и посетила матч чемпионата Англии между Челси и Вест Хэмом. О своем походе на Стэмфорд Бридж украинская теннисистка рассказала во время прямого эфира в социальной сети Instagram.

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Вот только появление украинки на трибунах удачи "аристократам" не принесло – действующий чемпион Англии сыграл вничью с Вест Хэмом и теперь десять очков уступает Тоттенхэму в борьбе зе четвертое место, дающее путевку в Лигу чемпионов.

Учитывая, что до конца чемпионата командам осталось провести всего 6 матчей, команда Конте всерьез рискует остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Свитолина и Костюк выступят на престижном турнире в Германии

Напомним, наш боксер Александр Усик находится в Испании в тренировочном лагере, где проходит первую стадию подготовки к бою против Мурата Гассиева. Там он часто посещает матчи Барселоны.

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Новости спорта, АПЛ, Новости тенниса, Новости футбола, Теннис, ФК Вест Хэм Юнайтед, ФК Челси, Футбол, Элина Свитолина.
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