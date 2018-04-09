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Свитолина посетила домашний матч "Челси"

Элина Свитолина
07:22 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Первая ракетка Украины Элина Свитолина вживую наблюдала за матчем английской Премьер-лиги между Челси и Вест Хэмом (1:1).

После поражения от Елены Остапенко в четвертьфинале турнира в Майами Свитолина закрыла первую часть хардового сезона и начала подготовку к грунтовым турнирам.

Возникшую паузу в турнирном графике украинка разбавляет походом на различные мероприятия. На выходных Свитолина решила посетить один из самых известных футбольных стадионов Англии – четвертая ракетка мира побывала на домашней арене Челси Стэмфорд Бридж и вживую наблюдала за тем, как подопечные Антонио Конте теряют очки в матче с Вест Хэмом и отдаляются от попадания в Лигу чемпионов.

На корт Свитолина вернется через две недели – с 23 апреля украинка стартует на крупном грунтовом турнире WTA Premier в Штутгарте.

Элина Свитолина в текущем сезоне выиграла турниры в Брисбене и Дубае, а также впервые добралась до четвертьфинала на Australian Open.

 
 
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Новости спорта, Новости тенниса, Новости футбола, Теннис, ФК Челси, Футбол, Элина Свитолина.
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