Свитолина посетила домашний матч "Челси"

После поражения от Елены Остапенко в четвертьфинале турнира в Майами Свитолина закрыла первую часть хардового сезона и начала подготовку к грунтовым турнирам.

Возникшую паузу в турнирном графике украинка разбавляет походом на различные мероприятия. На выходных Свитолина решила посетить один из самых известных футбольных стадионов Англии – четвертая ракетка мира побывала на домашней арене Челси Стэмфорд Бридж и вживую наблюдала за тем, как подопечные Антонио Конте теряют очки в матче с Вест Хэмом и отдаляются от попадания в Лигу чемпионов.

На корт Свитолина вернется через две недели – с 23 апреля украинка стартует на крупном грунтовом турнире WTA Premier в Штутгарте.

Элина Свитолина в текущем сезоне выиграла турниры в Брисбене и Дубае, а также впервые добралась до четвертьфинала на Australian Open.