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Мугуруса победила Бабош в Монтеррее и выиграла шестой титул в карьере

Гарбинье Мугуруса
09:42 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Испанке потребовалось почти два с половиной часа, чтобы одолеть венгерку

Третья ракетка мира Гарбинье Мугуруса стала победительницей турнира серии WTA International в мексиканском Монтеррее. В финале испанка одержала непростую победу над венгеркой Тимеей Бабош, закончив матч со счетом 3:6, 6:4, 6:3.

Поединок продолжался 2 часа и 20 минут. За это время Мугуруса трижды подала на вылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 3 брейк-поинта из 11-ти. Бабош же сделала 9 эйсов, 7 раз ошиблась при вводе мяча в игру и взяла 2 гейма на подаче соперницы.

Для 24-летней Мугурусы этот титул стал шестым в карьере и первым в нынешнем сезоне. Последний раз испанская теннисистка побеждала на турнире в Цинциннати в августе прошлого года.

В Монтеррее Гарбинье прибавила в свой актив 280 очков и выиграла $43,000 призовых.

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Новости спорта, WTA, Гарбинье Мугуруса, Новости тенниса, Теннис.
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