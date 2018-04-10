Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лига чемпионов: расписание матчей 10 апреля Лига чемпионов: расписание матчей 10 апреля
Новости: Владимир Кличко выступит в составе украинской рок-группы Владимир Кличко выступит в составе украинской рок-группы
Новости: Гонщик "Феррари" Феттель выиграл гонку Гран-при Бахрейна Гонщик "Феррари" Феттель выиграл гонку Гран-при Бахрейна
Новости: Как украинские спортсмены отметили Пасху Как украинские спортсмены отметили Пасху
X

Долгополов проиграл первый матч после возвращения

Александр Долгополов
20:02 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: В первом круге турнира в Марракеше украинец уступил квалифаеру

52-я ракетка мира Александр Долгополов проиграл свой первый матч после длительного восстановления после травмы. В первом круге грунтового турнира серии АТР 250 в Марракеше украинец уступил одному из победителей квалификации, 221-му номеру мирового рейтинга итальянцу Андреа Арнабольди со счетом 2:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Арнабольди не сделал ни одного эйса, допустил одну двойную ошибку и трижды взял подачу украинца. На счету Долгополова три подачи навылет, ни одного реализованного брейк-поинта из шести попыток и три ошибки при вводе мяча в игру.

Во втором круге турнира в Марракеше Арнабольди сыграет против победителя матча Илья Ивашка(Беларусь) – Пабло Андухар (Испания).

Долгополов пропустил два месяца из-за проблем с кистью. Последний раз украинский теннисист выступал на Australian Open, где зачехлил ракетку в третьем круге, проиграв аргентинцу Диего Шварцману.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Александр Долгополов, Андреа Арнабольди, Илья Ивашка, Новости тенниса, Теннис.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Как украинские спортсмены отметили Пасху

Как украинские спортсмены отметили Пасху
"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)

"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)
"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид

"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид
Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости тенниса

Свитолина посетила матч АПЛ "Челси" - "Вест Хэм" Кубок Дэвиса. Сборная Украины сыграет c Португалией Теннис. Мугуруса стала финалисткой турнира в Монтерее

Последние новости

Маша Ефросинина поделилась снимком с мужем и детьми Савченко и еще три нардепа не подали е-декларации Один из лидеров "Динамо" рискует пропустить матч с "Шахтером"
Сегодня читают в спорте
01 Журналист сломал ногу, пытаясь повторить шедевральный гол Роналду (Видео)
02 Экс-лидер "Металлиста" подпишет контракт с "Динамо"
03 Экс-игрок сборной Украины возобновил карьеру в 44 года
04 Линарес: Мы увидим, насколько Ломаченко хорош, а затем воспользуемся тем, что я больше
05 Комитет арбитров ФФУ: Феррейра должен пропустить матч с "Динамо"
Новости сегодня
19:51 На Донбассе исчезли четверо гражданских
19:43 Штаб: Боевики били из минометов и БМП, один военный ранен
19:38 Товарищ Соня, Хромая леди и другие: женщины-шпионки в мировых войнах (Фото)
19:37 Врачи назвали самый полезный для здоровья вид орехов
19:36 Уморительные родительские провалы из категории "не доглядели"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Польше назвали причину Смоленской катастрофы Польша назвала причину Смоленской катастрофы
Новости: При СНБО начались испытания ракетного комплекса "Ольха" В Украине испытали ракетный комплекс "Ольха"
Новости: Украина скоро введет санкции против российских бизнесменов Украина готовит санкции против российских олигархов
Новости: Сестры Кардашян опубликовали сексуальные фото с отдыха Сестры Кардашян опубликовали сексуальные фото с отдыха
Добавить комментарий
0