Долгополов проиграл первый матч после возвращения

52-я ракетка мира Александр Долгополов проиграл свой первый матч после длительного восстановления после травмы. В первом круге грунтового турнира серии АТР 250 в Марракеше украинец уступил одному из победителей квалификации, 221-му номеру мирового рейтинга итальянцу Андреа Арнабольди со счетом 2:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Арнабольди не сделал ни одного эйса, допустил одну двойную ошибку и трижды взял подачу украинца. На счету Долгополова три подачи навылет, ни одного реализованного брейк-поинта из шести попыток и три ошибки при вводе мяча в игру.

Во втором круге турнира в Марракеше Арнабольди сыграет против победителя матча Илья Ивашка(Беларусь) – Пабло Андухар (Испания).

Долгополов пропустил два месяца из-за проблем с кистью. Последний раз украинский теннисист выступал на Australian Open, где зачехлил ракетку в третьем круге, проиграв аргентинцу Диего Шварцману.