Свитолина не поможет сборной в матче против Канады в Кубке Федерации

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина не сыграет за сборную Украины в матчевой встрече с Канадой в Кубке Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины.

Таким образом, в выездном поединке в Монреале нашу команду представят три теннисистки: Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Ольга Савчук. Матчи пройдут с 21 до 22 апреля.

Причиной пропуска Свитолиной встречи с Канадой, вероятнее всего, является подготовка к грунтовому турниру серии Premier в Штутгарте, который стартует 23 апреля.

Отметим, что за Канаду сыграет экс-пятая ракетка мира Эжени Бушар, которая сейчас занимает 111-ю строчку в мировом рейтинге.

Напомним, что в прошлом матче в Кубке Федерации Украина потерпела поражение от Австралии. Тогда национальной сборной не смогли помочь ни Цуренко, ни Свитолина.