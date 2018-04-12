Лопес: Федерер – самый сложный соперник, после него Надаль

За свою карьеру Фелисиано Лопес сыграл 13 матчей против Роджера Федерера, не выиграв ни одного из них и при этом взяв лишь 5 сетов.

Испанец считает, что играть с Федерером тяжелее, чем с Рафаэлем Надалем:

«У Рафы есть свои качества, у Роджера – свои. Но играть против любого из них крайне сложно. Мне повезло, что приходилось много играть с Федерером.

Мы часто встречались на турнирах с детства. Я всегда говорил, что в моей карьере самым сложным соперником был Федерер, после него идёт Рафа.

Надаль удивил меня в Валенсии на Кубке Дэвиса. Он давно не участвовал в турнирах, но играл с уверенностью в собственных силах. Это довольно необычно».