Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лига Европы: расписание матчей 12 апреля Лига Европы: расписание матчей 12 апреля
Новости: Определена команда недели в Лиге чемпионов Определена команда недели в Лиге чемпионов
Новости: Определился последний участник плей-офф НБА Определился последний участник плей-офф НБА
Новости: "Реал" - "Ювентус" 1:3: обзор матча Лиги чемпионов (Видео) "Реал" - "Ювентус" 1:3: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
X

Лопес: Федерер – самый сложный соперник, после него Надаль

Фелисиано Лопес
19:37 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Теннисист Фелисиано Лопес сравнил швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.

За свою карьеру Фелисиано Лопес сыграл 13 матчей против Роджера Федерера, не выиграв ни одного из них и при этом взяв лишь 5 сетов.

Испанец считает, что играть с Федерером тяжелее, чем с Рафаэлем Надалем:

«У Рафы есть свои качества, у Роджера – свои. Но играть против любого из них крайне сложно. Мне повезло, что приходилось много играть с Федерером.

Мы часто встречались на турнирах с детства. Я всегда говорил, что в моей карьере самым сложным соперником был Федерер, после него идёт Рафа.

Надаль удивил меня в Валенсии на Кубке Дэвиса. Он давно не участвовал в турнирах, но играл с уверенностью в собственных силах. Это довольно необычно».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости тенниса, Роджер Федерер, Теннис, Фелисиано Лопес.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес

Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча
"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)

"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)
Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
Как украинские спортсмены отметили Пасху

Как украинские спортсмены отметили Пасху
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости тенниса

Мугуруса победила Бабош в Монтеррее и выиграла шестой титул в карьере Украинская теннисистка Калинина выиграла третий турнир в году Свитолина посетила домашний матч "Челси"

Последние новости

И смех, и слезы: если бы звезды выглядели, как на неудачных фанатских портретах НБУ: Украина может выпустить евробонды на 4 миллиарда долларов Евровидение-2018: организаторы представили официальный трек конкурса
Сегодня читают в спорте
01 Лига чемпионов: стали известны все полуфиналисты
02 "Реал" - "Ювентус": 1:3: события матча (Видео)
03 "Реал" проиграл "Ювентусу", но прошел в полуфинал Лиги чемпионов (Видео)
04 Реброва могут уволить из-за конфликта с главным форвардом
05 Буффон - арбитру: Нельзя рушить мечту команды
Новости сегодня
20:35 Украина и Молдова подписали соглашение о воздушном сообщении
20:30 У беременной Хлое Кардашьян из-за мужа начались преждевременные схватки
20:28 "Реал" - "Ювентус" 1:3: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
20:22 Россия пригрозила отомстить за экипаж судна "Норд"
20:16 Фонсека: Если бы в футболе была честность, то "Шахтер" прошел бы "Рому"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Лондон созывает Совбез ООН из-за отчета ОЗХО по делу Скрипалей Лондон собирает Совбез ООН по Солсбери
Новости: Порошенко: Украина выходит из СНГ Порошенко: Украина выходит из СНГ
Новости: Прогноз погоды на 13 апреля: в Украину возвращаются заморозки В Украину возвращаются заморозки
Новости: Ученые назвали профессии, которые вредят вашему здоровью Ученые назвали профессии, которые вредят вашему здоровью
Добавить комментарий
0