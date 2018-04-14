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Украинский теннисист выиграл престижный турнир в Италии

Денис Молчанов
22:23 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Украинец стал победителем в парном разряде

Украинский теннисист Денис Молчанов завоевал второй титул на «челленджерах» в текущем сезоне. В итальянском городе Барлетта украинец в дуэте со словаком Игором Зеленаем выиграл турнир под названием «Open Città della Disfida» с призовым фондом 43 тыс евро.

В финале третьи сеяные Молчанов Зеленай разгромили первых ракеток турнира Ариэля Беара (Уругвай) и Максимо Гонсалеса (Аргентина): 6-1, 6-2.

Добавим, что на пути к титулу на этой неделе чемпионы выиграли все свои встречи в двух сетах.

Ранее в этом году Денис и Игор выступили в финале на «челленджере» в Шэньчжэне, а также стали победителями турнира «ATP Challenger Tour» в Чжухае.

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