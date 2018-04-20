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Стало известно, когда Федерер вернется на корт

Роджер Федерер
10:29 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Вторая ракетка мира примет участие на турнире в Галле.

Теннисист Роджер Федерер вернется на корт на травяном 500-сотнике в немецком Галле, который будет проходить с 18 по 25 июня. Об этом сообщает Sky Sports, ссылаясь на тренера спортсмена Ивана Любичича.

"В этом году Роджеру было проще принять решение о том, чтобы пропустить сезон на грунте. В 2017 году аналогичное решение сработало. В прошлом году вопрос участия в Ролан Гаррос рассматривался до самого конца, Роджер очень расстроился, что ему пришлось пропустить турнир. На этот раз мы сразу решили, что он очень много играл, ему нужен перерыв. Он же не 18-летний парень.

Федерер вернется на корт в Галле. Что касается участия в турнире в Штутгарте, мы еще не решили. В Майами он был уставшим, но кто знает, сумел бы он быстро восстановиться, если бы обыграл Коккинакиса?

Федерер всегда ответственно относился к своему календарю. Он взял паузу, когда все складывалось хорошо. В такой ситуации принять подобное решение непросто", - сказал Любичич.

Турнир в Галле - один из любимых у швейцарского теннисита. Здесь он побеждал 9 раз и сейчас является его чемпионом.

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