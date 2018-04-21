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Цуренко: Надеюсь, что выиграю оба одиночных матча

Леся Цуренко
01:11 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинка Леся Цуренко прокомментировала предстоящий Кубок Федерации.

Украинская теннисистка Леся Цуренко довольна тем, что откроет матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации с Канадой. В стартовом поединке она встретится с Франсуазой Абандой.

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«Место в рейтинге не имеет значения, но на данный момент я – первый номер сборной Украины. Надеюсь, что мне удастся выиграть оба одиночных матчах и принести команде два очка. Я рада, что выйду на корт первой, а затем буду поддерживать Катерину Бондаренко в игре с Эжени Бушар. Когда переживаешь за товарищей по команде, тратишь очень много энергии, которой потом может не хватить в игре», — цитирует Цуренко пресс-служба Кубка Федерации.

Сборная России встретится с Латвией в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации. Игры состоятся 21-22 апреля в Ханты-Мансийске.

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Новости спорта, Кубок федерации, Леся Цуренко, Новости тенниса, Теннис.
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