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Свитолина о поражении от Гарсии

Элина Свитолина
12:04 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Элина Свитолина прокомментировала поражения в четвертьфинале турнира в Штутгарте.

"Думаю, что я была готова к этому матчу и сыграла хорошо. Это был хороший поединок с обеих сторон. Думаю, что мы показали действительно хороший уровень тенниса. Я смогла увидеть, что те вещи, над которыми я работаю, они получаются. Трудно играть против того, кто играет здорово. Тебе нужно действительно удерживать свой уровень. Сегодня, к сожалению, в конце матча я не смогла ему соответствовать. Это лишь процесс перехода на грунтовые корты.

Конечно, я немного разочарована. Я могла бы где-то и чуть лучше сыграть. Я также могла выполнить брейк при счете 4-5 во втором сете, было несколько брейкпоинтов, на которых я могла бы отыграть лучше. Это теннис, если ты не используешь свои шансы, то их использует соперник. Сегодня Гарсия сыграла хорошо и в конце получила победу.

На моих брейкпоинтах она провела несколько отличных розыгрышей. Был возможно один или два, где я должна была сыграть лучше, но я их не реализовала, а Гарсия повысила уровень своей игры. Я чего-то такого от нее и ожидала, потому что она всегда хорошо подает, когда уступает в счете", – приводит слова украинки официальный сайт WTA.

Напомним, что Гарсия выбила на стадии 1/8 финала еще одну украинку, Марту Костюк.

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Новости спорта, WTA, Новости тенниса, Теннис, Элина Свитолина.
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