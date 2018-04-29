Плишкова в Штутгарте оформила 10-й титул в карьере

Шестая ракетка мира чешка Каролина Плишкова стала победительницей грунтового турнира серии WTA Premier в Штутгарте, в финале обыграв американку Коко Вандевеге, занимающую 16-е место в мировом рейтинге, со счетом 7:6 (2), 6:4.

Игра продолжалась 1 час 57 минут. За это время Плишкова сделала 11 эйсов, 3 брейка и допустила 2 двойных ошибки. На счету Вандевеге 4 подачи навылет, 2 из 3 реализованных брейк-поинта и 5 ошибок при вводе мяча в игру.

Этот титул стал юбилейным, десятым, для Плишковой на турнирах WTA и всего вторым на грунте. В 2015 году чешка выиграла более низкорейтинговый турнир категории WTA Intarnational в Праге на песчаном покрытии.

Для Вандевеге это был шестой финал в карьере на турнирах WTA, до этого американка выиграла только два решающих матча – оба на травяном турнире в Хертогенбоше в 2014 и 2016 годах.

После турнира в Штутгарте Плишкова не изменит свое положение в рейтинге WTA, а вот Вандевеге поднимется на три позиции и станет 13-й.